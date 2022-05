Konzept für Ihren Flyer erstellen – darauf kommt es an

Vertrauen schaffen und sich glaubwürdig machen

Das kleine Format eines Flyers, seine kurzen Produktionszeiten, seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – das kann Ihrer Glaubwürdigkeit leider auch schaden. Verglichen mit einer teuren Hochglanzbroschüre nimmt man einen dünnen Folder wahrscheinlich weniger ernst – und damit auch Sie und Ihr Angebot.

Umso mehr sollten Sie sich um Glaubwürdigkeit bemühen. Präsentieren Sie sich als ernst zu nehmender und etablierter Geschäftspartner. Und das beginnt damit, dass Sie selbst Ihren Flyer ernst nehmen und sich um eine professionelle Gestaltung bemühen – von der Grafik bis zur Papierauswahl.

Auch bei einem Folder sorgt erst die Summe vieler Kleinigkeiten dafür, dass Ihnen die Leserinnen und Leser ausreichend vertrauen, um Sie zu kontaktieren oder gleich zu bestellen. Denn eines ist klar: Bloße Werbeversprechen haben schon längst ihre Verkaufswirkung verloren – plakative Reklame nimmt niemand mehr ernst.

Gefragt sind Echtheit und Verlässlichkeit. Die Leserinnen und Leser wollen eine überzeugende Antwort auf die Frage, warum sie ausgerechnet bei Ihnen kaufen sollen. Diese Frage sollten Sie so ausführlich wie möglich beantworten. Hier einige Empfehlungen:

Auszeichnungen und Zertifizierungen

Gütesiegel, Testsieger-Logos und andere (grafische) Beweise Ihrer Qualitätsarbeit haben auf dem kleinsten Flyer Platz. Und diesen Umstand sollten Sie nutzen, denn unabhängige Expertenurteile, objektive Testergebnisse oder die Resultate von staatlichen Prüfstellen werden nach wie vor hochgeschätzt.

Testimonials

Auch die Meinungen von zufriedenen Kunden geben in verdichteter Form Auskunft über Ihre Vorzüge. Dieser „Social Proof“ bietet unschlüssigen Lesern mehr Sicherheit – vorausgesetzt, dass die Testimonials auch echt wirken. Führen Sie also immer den vollen Namen Ihrer Referenz an, die Stadt und möglichst auch den Beruf. Je mehr Angaben, desto glaubwürdiger. Holen Sie sich aber immer die Erlaubnis Ihres Kunden für die Veröffentlichung ein.

Veröffentlichungen und Lehrtätigkeiten

Sie wollen als Rechtsanwältin einen Vortrag über Sportunfälle und deren juristische Folgen halten? Sie möchten zu einem Seminar über astrologische Eheberatung einladen? Dann unterstreichen Sie Ihren Expertenstatus und weisen Sie in Ihrem Folder auf Veröffentlichungen hin – Publikationen in Fachzeitschriften, Bücher, Kolumnen. Und vergessen Sie auch nicht auf eventuelle Lehrtätigkeiten an Universitäten, Hochschulen oder Akademien. So präsentieren Sie sich als vertrauenswürdige und fachkundige Person.

Tradition

Auch eine lange Unternehmensgeschichte signalisiert Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Denn wer sich bereits 100 Jahre und länger am Markt behauptet, beweist unternehmerisches und fachliches Können. Sie müssen ja nicht Ihre gesamte Firmenhistorie im Folder ausbreiten – ein kleines „… schon seit 95 Jahren“ genügt.

Foto

Wenn Sie sich als Freelancer selbstständig machen und Ihren Service anbieten – nutzen Sie doch einfach die positive Wirkung eines sympathischen, hochwertigen Fotos. Sie stellen damit Nähe und Vertrautheit zur Leserin oder zum Leser her. Denken Sie daran: Bilder haben eine starke Wirkung – positiv wie negativ. Investieren Sie daher in einen guten Porträtfotografen, der Sie auch hinsichtlich der Wahl Ihres Outfits berät.

Mitgliedschaften

Sind Sie in branchenrelevante Organisationen, Netzwerke oder Institutionen eingebunden? Auch solche Mitgliedschaften können ein wichtiger Beweis Ihrer Professionalität sein – die Vertrauenswürdigkeit dieser Institutionen färbt positiv auf Sie ab.

Fehlerlosigkeit

Fehler im Flyertext sollten Sie unbedingt vermeiden. Denn wenn Sie nicht einmal in einem kurzen Text fehlerfrei arbeiten können – wie sollten Sie es dann bei Ihren Produkten und Ihren Leistungen? So denkt zumindest die Person, die Ihren Flyer liest. Merzen Sie deshalb alle Rechtschreibfehler und grammatikalischen Patzer aus, lassen Sie den Flyertext von verschiedenen Leuten gegenlesen.

Fazit: Zeigen Sie, dass Sie glaubwürdig sind

Zeigen Sie in Ihrem Flyer, dass Sie ein glaubwürdiges Unternehmen sind, das den Vertrauensvorschuss von neuen Kunden nicht verspielt. Präsentieren Sie sich als professioneller Marktteilnehmer, als erfolgreicher Anbieter, der von Kunden, Branchenkollegen und Prüfstellen geschätzt und anerkannt wird.