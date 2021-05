Mit Szenarien Zukunft vorausdenken

Szenarien als Grundlage für die langfristige Unternehmensplanung

Szenarien sind Bilder von möglichen Zukünften. Solche Bilder und Überlegungen zu möglichen Veränderungen in der Zukunft sind für alle Unternehmen wichtig. Denn Sie müssen wissen, auf was sie sich heute schon einstellen und vorbereiten können, wollen oder müssen. Eine einfache Trendfortschreibung für die langfristige und strategische Unternehmensplanung reicht dafür nicht aus. Immer wieder gibt es Brüche, plötzliche Veränderungen bei den Rahmenbedingungen, neue Wettbewerber oder Krisen. Sie lassen sich nicht vorhersagen – aber als Annahme in Szenarien einbauen.

Mit Szenarien können sich Unternehmen auf unterschiedlichste Entwicklungen rechtzeitig einstellen. In jedem Fall lassen sich Signale erkennen, die einen Eindruck vermitteln, was in Zukunft passieren kann. Szenarien können unter anderem sichtbar machen:

welche Märkte in Zukunft attraktiv sein können

wie sich die Anforderungen der Kunden verändern

welche Technologien zu einer treibenden Kraft und welche irrelevant werden könnten

welche (gesetzlichen oder anderen) Rahmenbedingungen der Staat setzen könnte

welche gesellschaftlichen Trends von Bedeutung sein können

welchen Einfluss ökologische Veränderungen haben können

wie sich die Branche und die Wettbewerber entwickeln können

Die Antworten auf solche Fragen und die Szenarien, die sie beschreiben, werden nicht einfach ausgedacht. Sie werden systematisch hergleitet, entwickelt und so beschrieben, dass das Management für die strategische Planung erkennen kann, welche Strategien, Projekte und Maßnahmen zur möglichen Zukunft passen.

Die dabei eingesetzte Methode ist die Szenario-Technik. Sie macht, Einflussfaktoren sichtbar, die für die Zukunft wichtig sind, analysiert mögliche Entwicklungen anhand von geeigneten Indikatoren, zeigt die Zusammenhänge auf und leitet dann Schlussfolgerungen daraus ab.