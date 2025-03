Zukunftstrends für die Innovationsstrategie erkennen

Worum geht es bei der Szenario-Technik?

Unter Szenario-Technik versteht man das Verfahren zur Erarbeitung von Szenarien. Ein Szenario ist gekennzeichnet durch:

die Beschreibung einer möglichen zukünftigen Situation, die aus konsistenten Teilbildern zusammengesetzt wird,

das Aufzeigen möglicher Entwicklungsverläufe, die zu dieser zukünftigen Situation führen können.

Szenarien beantworten zwei Arten von Fragen:

Wie mag eine mögliche Situation Schritt für Schritt zustande kommen?

Welche Alternativen gibt es in jeder Phase zukünftiger Entwicklungen, um den Prozessablauf zu verhindern oder in eine andere Richtung zu lenken?

Die zentrale Frage lautet also nicht, was passieren wird, sondern was passieren kann.