Kommunikationsstrategie und Werbebotschaft für das Werbekonzept

Informations- und Kaufentscheidungsphasen beim Kunden analysieren

Um die Werbebotschaft festzulegen, ist es wichtig zu wissen, in welcher Phase des Informations- und Kaufprozesses sich der potenzielle Kunde befindet. Es lassen sich die folgenden Phasen und mögliche Informationsangebote unterscheiden:

Ausgangslage: No-Interest

In dieser Phase besteht eine latente Aufmerksamkeit aufseiten der Kunden, sie wollen Erkenntnisse gewinnen.

Informationsangebote zielen ab auf:

Verstärkung der positiven Einstellung

emotionale Ansprache

Probleme aufgreifen

Bedürfnisse ansprechen

Erste Aufgeschlossenheit: Low-Interest

In dieser Phase finden erste Interessenbekundungen sowie die Suche nach Informationen und eine Vorauswahl aufseiten der Kunden statt.

Informationsangebote zielen ab auf:

Angebot erster Verhaltensanreize

allgemeine Lösungen aufzeigen

Grundsätzliche Aufgeschlossenheit: High-Interest

In dieser Phase wird ein Wunsch nach Kontakt offenbar; Kunden treffen eine Vorauswahl und vertiefen sich in das Angebot.

Informationsangebote zielen ab auf:

Handlungsanreize geben

kognitive Ansprache

Aktiv werden

In dieser Phase entscheiden sich Kunden zum Kauf; sie zeigen Kaufhandlungen.

Informationsangebote zielen ab auf: