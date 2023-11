Messeteilnahme um Marketingmaßnahmen und Werbeaktionen ergänzen

Messearbeit ist Teil Ihrer Marketingarbeit. Hier gilt es immer einige grundsätzliche Fragen zu beantworten und zu überlegen, welche Werbemittel einzusetzen sind. Nicht alles, was Ihnen häufig am Markt an Werbung begegnet, muss für Ihre Angebote sinnvoll sein. Und auch nicht, was preiswert angeboten wird, hilft Ihnen unbedingt weiter.

Überprüfen Sie Ihre Messestrategie, Messeziele und Zielgruppe und stimmen Sie diese mit der Werbestrategie und weiteren Marketingmaßnahmen ab. Nutzen Sie dafür die folgende Vorlage.