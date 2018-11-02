Mediaplanung und Werbemedien auswählen

Das Timing für die Werbung festlegen

Bei der Werbung spielt das Timing eine wichtige Rolle: Wann wird eine Werbemaßnahme durchgeführt, sodass sie den maximalen Effekt im Sinne des Werbeziels hat?

Die Antwort auf diese Frage hängt von mehreren Faktoren ab:

Zu welchem Zeitpunkt oder in welchen Zeiträumen wird die Zielgruppe am besten erreicht?

Wie lange bleibt die Werbung in der Erinnerung der Zielgruppe haften?

Welches Werbeziel wird verfolgt?

Welcher Gegenstand oder Sachverhalt soll beworben werden (Angebotsprofil der Werbung)?

Je nachdem, wie die Antworten auf diese Fragen für Ihr Werbekonzept ausfallen, gibt es unterschiedliche Timing-Strategien bei der Werbung:

Zeitlich befristete oder punktuelle Werbung

Sie planen eine Rabatt-Woche, in der Sie das Produkt zu einem günstigen Sonderpreis verkaufen. Die Werbung sollte maximal bis zum Ende der Aktion geschaltet werden.

Sie beginnen mit der Werbung so, dass Sie ausreichend Werbedruck aufbauen können und in dieser Werbezeit alle Personen in Ihrer Zielgruppe die Werbung mindestens einmal wahrnehmen. Außerdem bleibt die Werbung bis zum Beginn der Aktion in Erinnerung.

Kontinuierliche Werbung

Sie pflegen das Image Ihres Unternehmens, Ihrer Marke oder eines ausgewählten Produkts, indem Sie über einen (zunächst) unbestimmten Zeitraum Werbung dafür treiben.

Sie halten den Werbedruck kontinuierlich so hoch, dass Ihre Zielgruppe Ihr Angebot nicht vergisst.