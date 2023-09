2. Kundenfeedback sammeln

Kundinnen und Kunden sind die besten Quellen für wertvolles Feedback. Sammeln Sie Kundenbewertungen und führen Sie Gespräche, um deren Perspektiven zu verstehen. Fragen Sie gezielt nach Erfahrungen, Bedürfnissen und Wünschen in Bezug auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung. Fragen Sie, was Kunden vermissen, was Wettbewerber haben oder nicht haben. Dies hilft Ihnen, direkte Einblicke in mögliche USPs zu gewinnen.