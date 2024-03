Wie formulieren Sie eine Unternehmensbotschaft?

Generell kann man sagen: Jede Nachricht ist eine Nachricht wert, wenn es eine echte Nachricht ist. Sie sollte den Kundennutzen und das Alleinstellungsmerkmal Ihres Unternehmens oder Ihrer Produkte und Dienstleistungen enthalten. Und sie muss zu Ihren Zielgruppen und deren Bedürfnissen passen.

Aber Vorsicht: Jede noch so kleine Botschaft ist eine Botschaft. Auch keine Nachricht kann zu einer eigenständigen Botschaft werden. Gerade in Zeiten der Shitstorms kann ein kleiner Fehler zu einem großen Problem werden.

Was auch immer Sie kommunizieren, zeigen Sie Ihre Leidenschaft und präsentieren Sie Ihr Unternehmen oder Ihr Angebot immer mit Engagement. Auch wenn Sie eine Veränderung in der Unternehmensstruktur kommunizieren müssen, so kann dies rein informativ und sachlich geschehen oder engagiert und leidenschaftlich.

Der Inhalt Ihrer Kommunikation, die direkten und indirekten Botschaften sind abhängig von Ihrer Zielsetzung:

Was wollen Sie mit Ihren Botschaften erreichen?

Welche Themen wollen Sie „besetzen“?

Die direkten Botschaften sind die offensichtlichen, also Texte und definierte Inhalte. Die indirekten Botschaften werden über die Optik (Bilder und optischer Aufbau) und Form der Übermittlung (Anzeigen, E-Mails, persönliche Briefe) übermittelt. Und über die berühmten „Botschaften zwischen den Zeilen“.

Unique Selling Proposition kommunizieren

Die wichtigste Botschaft an Ihre Zielgruppen ist die Unique Selling Proposition (USP), also Ihr Alleinstellungsmerkmal. Denn genau das ist der Grund dafür, dass ein Interessent Ihr Angebot wahrnehmen soll – und nicht zu Ihrem Mitbewerber geht. Und Ihr USP ist der Grund dafür, dass ein Zufallskunde zu einem Stammkunden wird und Sie gerne weiterempfiehlt.

Regelmäßig und nachhaltig kommunizieren

Eine der wichtigsten Regeln in der Kommunikation ist die konsequente Kommunikation. Je öfter Sie eine Botschaft wiederholen, desto besser wird sie überhaupt wahrgenommen und verinnerlicht. Es gibt im Marketing eine Regel, die besagt, dass ein Interessent eine Botschaft mindestens sechsmal gehört oder gelesen haben muss, bevor er sie überhaupt wahrnimmt.

Seien Sie in Ihrer Kommunikation also leidenschaftlich und konsequent.