Pressemappe, Pressefotos und drei Instrumente der Pressearbeit

Die Bildproduktion

Eine gute Qualität der Fotos ist nicht selbstverständlich. Gerade, wenn sich nicht zufällig ein professioneller Fotograf im Unternehmen befindet, wirken selbstgemachte Fotos minderwertig. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fotografieren zwar in ihrer Freizeit, doch für ein qualitativ hochwertiges Produktbild, wo es etwa um die korrekte Ausleuchtung geht, reichen rudimentäre Kenntnisse nicht aus.

Es kann sich also lohnen, mit externen Fotostudios oder Fotografen zusammenzuarbeiten, die abschätzen können, welches Bild in welcher Situation und für welche Zwecke am besten geeignet ist. Die oft gängige Überzeugung, Bilder machen kann im Zeitalter digitaler Fotografie schließlich jeder, führt dabei nicht zum Ziel.

Manchmal ist eine eigene Produktion von Pressebildern, vor allem wenn es um das Einfangen von authentischen Situationen geht, aber auch gar nicht nötig. Zum Beispiel bei bestimmten Veranstaltungen, zu denen die Presse eingeladen wurde. In solchen Fällen reist der Reporter in der Regel mit einem eigenen Fotografen an, der für die Bebilderung des späteren Pressetextes sorgt.