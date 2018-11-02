Das Werbekonzept als Grundlage für wirksame Werbung

Damit Werbung funktioniert, sich für den Werbetreibenden lohnt und keinen Schaden anrichtet, braucht es ein gutes Werbekonzept. In einem Werbekonzept sind alle Informationen dargestellt und erläutert, die für die Entwicklung und Durchführung einer oder mehrerer Werbemaßnahmen notwendig sind.

Es ist Grundlage und gibt den Rahmen vor für die Werbeplanung, die Gestaltung von Werbemaßnahmen und für das Briefing von Werbeagenturen und anderen Dienstleistern rund um die Werbung.

Mit einem Werbekonzept müssen immer folgende Aspekte geklärt werden:

Werbeziele

Werbebotschaft

Werbemedien

Werbeträger

Werbebudget

Wirkungskontrolle

Die Gestaltung einer Werbeanzeige oder einer Werbekampagne ist immer ein individuelles und kreatives Unterfangen. Damit die Werbung gut ist und die Werbeziele erreicht werden, braucht es viel Expertenwissen und Erfahrung.