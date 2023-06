Mit Customer-Journey-Analyse den Kaufprozess beschreiben

Modelle für die Customer-Journey-Analyse

Mithilfe der folgenden Modelle lässt sich die Customer Journey beschreiben besser verstehen:

AIDA-Modell

Ein einfaches und bekanntes Modell ist das AIDA-Modell. Hier wird der Kaufprozess in vier Phasen unterteilt, in die Sie als Anbieter jeweils unterschiedlich eingreifen können:

Attention – Aufmerksamkeit: In der ersten Phase müssen Sie den Kunden auf Ihr Angebot aufmerksam machen und ihn anregen, den Kauf überhaupt in Erwägung zu ziehen. Interest – Interesse: Mit der zweiten Phase wird der Kunde von sich aus aktiv. Er informiert sich, liest Testberichte, vergleicht unterschiedliche Anbieter und Produkte. Hier müssen Sie als Anbieter sein Informationsinteresse befriedigen und ihn von Ihrem Produkt überzeugen. Desire – Kaufwunsch: Dann fasst der Kunde Vertrauen. Er entscheidet sich für einen Anbieter und dessen Produkt. Er möchte dieses Produkt kaufen und prüft noch, ob es verfügbar ist und ob sein Budget dafür ausreicht. Zudem prüft er, ob ihm die Kaufabwicklung zusagt und die Zahlungsmodalitäten passen. In dieser Phase müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Angebot genau so formuliert ist, dass es zu den Anforderungen, Erwartungen und Rahmenbedingungen des Kunden passt – und dass ihn keine Informationen irritieren, zweifeln oder vom Kaufwunsch abbringen lassen. Action – Ausführung: Schließlich führt der Kunde den Kauf durch, geht zur Kasse, bezahlt oder unterschreibt den Kaufvertrag. Zum Kaufabschluss muss es nun einfach, sicher und zügig gehen, damit der Kunde schnell zu seinem Produkt kommt.

Dieses einfache AIDA-Modell hilft, die wichtigen Schritte im Kaufprozess zu beachten, es reicht aber oft nicht aus, um die wichtigen Details zu verstehen und abzubilden. Zum einen werden Schleifen oder Abzweigungen nicht beachtet. Zum Beispiel: Was passiert, wenn das gewünschte Produkt nicht verfügbar ist?

Zum anderen werden weitere Phasen nach dem Kauf nicht beachtet: Ist der Kunde zufrieden? Gibt er das Produkt zurück? Deshalb gibt es weitere, differenziertere Modelle zur Beschreibung von Kaufprozessen.

ACCRA-Modell

Das ACCRA-Modell zur Beschreibung von Kaufprozessen betrachtet über das klassische AIDA-Modell hinaus die Nachkaufphase. Es unterscheidet dazu die Phasen: Awareness, Consideration, Conversion, Retention, Advocacy. Hier wird also zusätzlich nach dem Kaufereignis betrachtet, was für die Kundenbindung (Retention) wichtig ist und inwiefern der Kunde das Produkt an andere weiterempfiehlt (Advocacy).

ARIVA-Modell

Das ARIVA-Modell von Olaf Hartmann und Sebastian Haupt betrachtet folgende Phasen: