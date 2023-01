Beispiel 2: Henkel als Arbeitgebermarke

Das Unternehmen verwendet im Zuge des Employer Brandings einprägsame Slogans wie „Dare to make an impact“ oder „For those who step up“. Diese können auf den aufwendig gestalteten Karriereseiten des Unternehmens ebenso genutzt werden wie für Social-Media-Marketing, spezielle Personalmarketing-Kampagnen oder bei Job-Messen.

Henkel möchte mit manchen Personalmarketing-Kampagnen nur bestimmte Arbeitnehmer-Zielgruppen ansprechen – zum Beispiel Führungskräfte oder Berufseinsteiger, denn das Unternehmen weiß: Nicht jede Employer-Branding-Kampagne passt für alle Zielgruppen; die entsprechenden Aktivitäten müssen auf die Zielgruppe zugeschnitten sein.