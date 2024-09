Risiken bei einer Mitarbeiterbefragung

Eine Mitarbeiterbefragung ist nur dann sinnvoll, wenn die Ergebnisse möglichst gut das abbilden, was in der Realität der Fall ist. Das ist bei einer Mitarbeiterbefragung aber keinesfalls gewährleistet. Vielmehr gibt es eine Reihe von Risiken, die dazu führen können, dass die Ergebnisse unbrauchbar sind.

Zum Beispiel erkennen die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht den Sinn und Zweck der Befragung. Oder sie sind von früheren Befragungen frustriert. Das resultiert oft daraus, dass nach einer Befragung keine Maßnahmen abgeleitet wurden und sich letztlich nichts geändert hat.

Die Folge kann sein, dass die Befragten strategisch antworten; also nicht sagen, was sie wirklich meinen, sondern was ihren Zielen und Interessen dient oder was sozial erwünscht ist. Oder die Befragten nutzen die Befragung, um den Führungskräften „mal die Meinung zu sagen“ und den Frust abzulassen.

Weitere Risiken sind: Die Mitarbeitenden verstehen die Analyseergebnisse nicht. Diese sind zu abstrakt oder zu allgemein. Sie erkennen daraus keine persönlichen Probleme oder Ursachen für ihre Probleme.

Möglich ist auch, dass der Zeitpunkt für die Befragung falsch gewählt ist; alle haben gerade sehr viel zu tun und keine Zeit, um umfangreiche Fragebögen auszufüllen.

Oder das Unternehmen steckt in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, sodass die Befragten wenig Zeit und Verständnis für eine Befragung haben, die sich nicht mit der aktuellen Situation befasst und nach Lösungen sucht.