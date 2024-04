Ziele und Leitlinien für das Gesundheitsmanagement festlegen

Wenn Sie Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen planen, richten sich diese an Ihren Zielen und Leitlinien zum betrieblichen Gesundheitsmanagement aus. An erster Stelle dürfte dabei stehen: die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beschäftigten im Unternehmen zu erhalten und zu fördern.

Dieses allgemeine Ziel muss für die einzelne Maßnahmenplanung in konkrete Einzelziele heruntergebrochen werden. Beispiele für konkrete Ziele sind: