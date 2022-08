Unfallverhütung sicherstellen

So mancher Krankenstand ist hausgemacht. Das heißt, am Arbeitsplatz werden Sicherheitsvorkehrungen missachtet oder potenzielle Unfallquellen nicht wahrgenommen. Wie schnell kann der oder die Beschäftigte stolpern – über das Druckerkabel, liegengebliebenes Werkzeug in der Produktionsstraße oder vorstehende Kanten bei Maschinen. Viele Unternehmen setzen deshalb auf mehr Unfallverhütung.