Wie Sie die richtige Preisstrategie finden

Skimming und Penetration als Preisstrategie zum Einstieg in den Markt

Bei der Einführung eines neuen Produkts am Markt muss das Unternehmen ebenfalls klären, welche Preisstrategie es für diese besondere Situation und Aufgabe wählt. Grundsätzlich lassen sich zwei Preisstrategien für den Markteinstieg unterscheiden: Skimming und Penetration.

Skimming

Bei der Skimming-Strategie wird ein neues Produkt zu einem vergleichsweise hohen Preis am Markt angeboten. Das Unternehmen schöpft die hohe Zahlungsbereitschaft der ersten Kunden ab (to skim = Fett abschöpfen). Im Laufe der Zeit, wenn der Wettbewerb stärker wird oder wenn weitere Kunden mit geringerer Zahlungsbereitschaft erschlossen werden sollen, wird der Preis schrittweise gesenkt.

Voraussetzung der Preisstrategie Skimming ist: Es gibt genügend Abnehmer, die am Anfang preisunempfindlich reagieren (Innovatoren, Technikfreaks, frühe Adoptoren), das Produkt ist so neu, dass der Anbieter eine gewisse Zeit einen Vorsprung im Wettbewerb hat (Absicherung durch Patente), Produkte veralten sehr schnell und müssen deshalb am Anfang refinanziert werden (zum Beispiel Computer), Produktions- und Vertriebskapazitäten sind begrenzt und das Angebot ist geringer als die Nachfrage.

Die Vorteile der Skimming-Strategie sind:

Realisierung hoher Gewinne (zumindest kurzfristig)

schnelle Amortisation bei echten Innovationen

Spielraum für Preisgestaltung nach unten

Abschöpfen von Zahlungsbereitschaften beim Kunden

Preiserhöhungen sind nicht notwendig

hoher Preis legt große Bedeutung oder gutes Image nahe (Technologieführer, echte Innovation)

Produktionskapazitäten müssen nicht schnell aufgebaut werden

Penetration

Bei der Penetration-Strategie wird das neue Produkt beim Einstieg in den Markt zu einem vergleichsweise günstigen Preis angeboten. Damit will das Unternehmen die Akzeptanz durch den Kunden sicherstellen und eine schnelle Marktdurchdringung möglich machen. Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt und was Wettbewerber unternehmen, kann der Preis später erhöht, verringert oder auf dem Einstiegsniveau gehalten werden. Das setzt voraus, dass der Absatz und die produzierten Stückzahlen so hoch sind, dass langfristig ein Gewinn erzielt werden kann.

Voraussetzung für die Preisstrategie der Penetration ist, dass die potenziellen Kunden eine hohe Preissensibilität haben, dass sich tatsächlich durch einen niedrigen Einstiegspreis Marktanteile gewinnen lassen, dass das Produkt einen geringen Innovationsgrad hat („Me-Too-Produkt“), dass Nachfrager leicht Preisvergleiche anstellen können, dass die Produktions- und Vertriebskapazität schnell erweitert werden kann, dass Lernkurveneffekte und Kostendegression bei großen Mengen möglich sind und dass der niedrige Preis nicht im Gegensatz zur Marken-Positionierung und zum Image steht.

Die Vorteile der Penetration-Strategie sind: