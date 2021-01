Produktmerkmale festlegen

Der richtige Mix bei der Variantenvielfalt

Nur wenige Unternehmen bieten genau ein Produkt und nicht mehr an. Um die vielfältigen Kundenanforderungen, Kundenerwartungen und Zielgruppen (Kundensegmente) alle möglichst gut mit den Produkten und Dienstleistungen zu beliefern, entstehen Produktlinien, Produktsortimente oder Produktvarianten in unterschiedlichster Ausprägung. Das schafft für den Hersteller einige Probleme. Denn mit jedem einzelnen Produkt und jeder einzelnen Produktvariante steigen im Allgemeinen die Kosten: für Planung, Änderungen, Werkzeugbau, Qualifizierung, Information des Kunden (Broschüren oder Webseiten), Produktion (Kapazitäten, Rüstzeiten), Logistik, Ersatzteile, Qualitätskontrolle oder Rücknahme und Entsorgung. Die Stückzahlen pro Produktvariante sind geringer, die Stückkosten höher.

Produktdifferenzierung und Variantenvielfalt sind für Unternehmen ein großes Kostenproblem. Henry Ford, der als Erfinder des Fließbandautos gilt, hat das vor rund 100 Jahren so gelöst: „Der Kunde kann ein Auto in jeder gewünschten Farbe haben, solange es schwarz ist.“ Mit dieser Strategie und Kundensicht lässt sich heute kaum noch etwas verkaufen. Die Lösung hat wiederum ein Autobauer entwickelt – Toyota mit seiner Plattform-Strategie: Ein Produkt besteht aus so vielen Standardteilen wie möglich; nur das, was der Kunde sieht und was seinen Nutzen vermittelt, wird variiert oder individualisiert.