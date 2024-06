Produktplanung Methoden für die Produktplanung

Das Produktmanagement nutzt für die Produktplanung unterschiedliche Methoden und Werkzeuge. Sie helfen bei den Aufgaben der Produktplanung. In diesem Abschnitt finden Sie in der Reihenfolge der Planungsphasen eine Auswahl und Beschreibung der Methoden, die oft eingesetzt werden. Passende Vorlagen finden Sie in den jeweils genannten Handbuch-Kapiteln.