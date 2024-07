Jobs-to-be-done (JTBD): Was brauchen Ihre Kunden?

Wie wird die Methode Jobs-to-be-done angewandt?

Unternehmen gehen schrittweise vor: Sie beginnen mit der Datenerhebung, identifizieren die Aufgaben und Probleme der Kunden und finden Lösungen für diese Probleme. Darauf basieren die Ideen für neue Produkte oder die Weiterentwicklungen bestehender Produkte.

Datenerhebung

Die praktische Umsetzung der JTBD-Methode beginnt mit umfassenden Kundeninterviews und Beobachtungen. Dazu werden Kunden zum Beispiel zu Hause besucht oder beim Einkauf (per Video) beobachtet. Zudem können Kunden in ein Testlabor, die sogenannte Produktklinik, eingeladen werden, in der sie Prototypen ausprobieren. Dabei werden sie gefilmt und interviewt.

Diese qualitativen Forschungsmethoden helfen, die wahren Bedürfnisse und Probleme der Kundinnen und Kunden zu verstehen. Hier ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und aufmerksam zuzuhören, um die tieferliegenden Motive der Kunden zu ergründen.