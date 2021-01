Phase Prototyping: Die Idee anschaulich und greifbar machen

(Zwischen-) Lösung entwickeln und testen

Die Produktentwicklung erfolgt in mehreren Schritten als iterativer Prozess. Das heißt, im Regelfall werden Zwischenversionen des neuen Produkts entwickelt. Dabei ist es ausreichend, entsprechende Prototypen zu entwickeln und zu testen. Mögliche Strategien sind, je Durchlauf im Design Thinking-Prozess eine weitere Funktion zu entwickeln oder eine ausgewählte Menge an Funktionen über die Zeit zu vertiefen. Am Ende dieses iterativen Prozesses steht ein Prototyp, der das fertige Produkt repräsentiert.