Erinnerungsschreiben formulieren

Ferner sollten Sie noch ein bis zwei freundliche Erinnerungsschreiben vorbereiten, je nachdem wie weit in der Zukunft die vereinbarten Interviewtermine liegen. Eines schicken Sie etwa einen Tag vor dem geplanten Interview und ein weiteres kurz davor.

Diese Anschreiben sollten nochmals freundlich erklären, wie das Interview abläuft und wie lange es dauert. Außerdem sind die Zugangsdaten zur Plattform enthalten, falls es sich um ein Online-Interview handelt.

Machen Sie es Ihren Interviewgästen so leicht wie möglich, sich an den Termin zu erinnern und an diesem ohne zusätzlichen Aufwand teilzunehmen.