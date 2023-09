Ein postalische Anschreiben fällt auf

Wenn Sie sich überlegen, wie viele Nachrichten Sie täglich im E-Mail-Postfach finden und wie viele im Briefkasten liegen, dann wird deutlich: Es ist heute viel einfacher, die Aufmerksamkeit auf postalischem Wege zu gewinnen, als mit einer elektronischen Nachricht. Neben der Anzahl spielt natürlich auch der haptische Aspekt eine Rolle. Was man in der Hand hält, fliegt nicht ganz so schnell in den Papierkorb, wie eine digitale Nachricht. Und auch wenn der Empfänger nicht sofort Zeit findet, sich mit Ihrem Anliegen zu beschäftigen, bleibt ein postalisches Anschreiben länger im Sichtfeld, als eine E-Mail, die im Postfach sehr schnell nach hinten rutscht.