Kleben Sie eine echte Briefmarke auf den Werbebrief

Ein Brief mit Dialogpost-Stempel zeigt dem Empfänger: Das ist Werbung, die genauso an tausende weitere Empfänger verschickt wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Brief ungeöffnet im Papierkorb landet.

Kleben Sie daher unbedingt eine echte Briefmarke auf Ihr Akquise-Anschreiben. Mit einer Briefmarke wirkt es auf den ersten Blick persönlicher und wichtiger.