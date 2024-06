Beispiel 1

Der Inhaber eines Beratungsunternehmens in Baden-Württemberg hat ein ganz einfaches, jedoch effektives Konzept zur Neukunden-Akquise: Morgens Kaffeetrinken und die Lokalzeitung lesen. Liest er in der Zeitung zum Beispiel, dass das örtliche Kaufhaus eine neue Abteilung eröffnet, dann überlegt er sich, welche Probleme daraus resultieren könnten. Zum Beispiel das Suchen und Integrieren neuer Mitarbeiter oder Änderungen bei den Abläufen.

Anschließend ruft er den Inhaber oder Geschäftsführer an und sagt zu ihm, er habe gelesen, dass sein Unternehmen eine neue Abteilung eröffne. Damit verbunden seien vermutlich folgende Herausforderungen: … Ob der Inhaber interessiert sei, sich mit ihm mal zu treffen.

Und wenn der Inhaber nicht zu sprechen ist? Dann schreibt der Berater ihm einen Brief, in dem selbstverständlich auch steht: „Ich rufe Sie am … an, um …“

So verfährt der Berater auch, wenn er in der Zeitung liest, dass ein Unternehmen Mitarbeiter einstellt oder entlässt. Oder wenn die Umsätze eines Unternehmens gestiegen oder gesunken sind. Jeden Morgen, so der Berater, stünden in seiner Lokalzeitung so viele Anlässe, Unternehmen zu kontaktieren, dass er sich überlegen müsse: Will ich dieses Unternehmen überhaupt als Kunden haben?

Die Vorteile dieses Vorgehens: Der Berater braucht keine aufwändigen Werbemittel, muss sich eigentlich nie gegen Mitbewerber durchsetzen und kann stets Referenzkunden vorweisen, die in der Region jeder kennt.

Zudem kann der Berater stets darauf hinweisen, dass sich sein Büro sozusagen „ums Eck“ befindet. Deshalb sei es für beide Seiten ein geringer Aufwand, sich mal auf eine Tasse Kaffee zu treffen. Da sagen Kunden leichter: „Dann schauen Sie mal vorbei“.