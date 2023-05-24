Zahlenreihen erstellen mit der Excel-Funktion SEQUENZ()

Mit der Funktion SEQUENZ() können Sie auf einfache Art und Weise Zahlenreihen in Excel erstellen. SEQUENZ() ist eine dynamische Array-Funktion, die eine Reihe von Zahlen oder Datumsangaben automatisch erzeugen kann. Die Funktion SEQUENZ() ist in Excel ab der Version 365 verfügbar.

Mit dieser Funktion können Sie eine Liste von Werten basierend auf einem Startwert, einem Endwert und einem optionalen Schritt erstellen. Sie können auch entscheiden, ob die Sequenz vertikal oder horizontal dargestellt wird.

Des Weiteren können Sie festlegen, ob die Zahlenreihe in umgekehrter Reihenfolge angezeigt wird.