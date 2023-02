Schritt 2: Beschreiben Sie Ihr ideales Kundenunternehmen

Natürlich kann die Liste auch Ihre Top-5- oder Top-15-Zielkunden umfassen. Entscheidend ist nicht die genaue Anzahl, sondern vielmehr Ihre Fokussierung auf diejenigen Kundenunternehmen, denen Sie einen handfesten Nutzen stiften können. Denn selbst wenn Ihre Termin-Pipeline bis zum Rand mit Interessenten gefüllt ist, weil Ihre Leadgenerierung vorzüglich klappt: Es nutzt nichts, wenn es sich um Unternehmen handelt, denen Sie nur bedingt von Nutzen sein können, weil Sie deren Bedarf nicht abdecken.

Starten Sie mit der Beschreibung Ihres Wunschkundenunternehmens. Welche Werte werden dort vertreten? Was ist den handelnden Personen besonders wichtig? Welche Erwartungen haben diese? Nutzen Sie auch eine Kundentypologie, um sich Anregungen zu holen, in welchen Farben und mithilfe welcher Begriffe Sie die Personen in diesen Unternehmen beschreiben können. Versuchen Sie, auch deren Persönlichkeitsstruktur so detailliert wie möglich in Worte zu fassen.