Kundenaktivierung durch Hitrate-Optimierung

Um eingeschlafene Kunden wieder zu aktivieren, nutzen Unternehmen die sogenannte Hitrate-Optimierung. Die Hitrate gibt an, welcher Anteil der abgegebenen Angebote erfolgreich war. Sie ist damit eine Kennzahl, die zeigt, wie erfolgreich der Vertrieb im Kaufprozess agiert. Ziel muss sein, die Hitrate zu steigern. Dazu muss man die geeigneten Stellhebel kennen. Mit der Hitrate-Optimierung wird der Vertriebsaufwand dort investiert, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit am größten ist.

Kundenaktivierung mit Hitrate-Optimierung bedeutet demnach, solche Kunden anzusprechen und zu bearbeiten, bei denen ein Verkaufserfolg wahrscheinlich ist und die das größte Umsatz- und Gewinnpotenzial haben – und alle anderen Kunden (zunächst) nicht. Welche Stellhebel und welche Maßnahmen dafür geeignet sind, wird in diesem Handbuch-Kapitel erläutert.

Die Kundenaktivierung und Hitrate-Optimierung beginnt bereits nach dem ersten Kauf in der Nachkaufphase. Der Kunde hat die ersten Erfahrungen mit Ihrem Unternehmen, Ihren Produkten und dem Service gemacht. Nun kommt es auf Sie an: Sie wollen diesen Kunden zu einem Wiederkäufer und einem Stammkunden entwickeln. Viele Maßnahmen zur Hitrate-Optimierung setzen in der Nachkaufphase an. Denn wenn der Kunden gute Erfahrungen mit Ihnen gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mehr daraus wird.

Kundenaktivierungsprogramme können Sie nur in Zusammenarbeit mit Ihren Kunden und Ihren Mitarbeitenden aus dem Vertrieb und dem Service durchführen. Diese verfügen in den meisten Fällen über die relevanten Informationen über Ihre Kunden. Durch den regelmäßigen Kontakt mit Kunden setzen die Verkäuferinnen und Verkäufer Ihre Maßnahmen zur Kundenaktivierung um.