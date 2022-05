Kunden zurückgewinnen – Maßnahmen und Strategien

Auf die bisherigen Kundenerfahrungen achten

Die Kundenrückgewinnung kann in einigen Fällen mit der Kundenneugewinnung verglichen werden – unter anderen Rahmenbedingungen. Der wesentliche Unterschied ist: Der Kunde hat bereits Erfahrungen mit Ihrem Unternehmen gesammelt. Das können gute und schlechte Erfahrungen sein.

Auf die guten Kundenerfahrungen können Sie bei der erneuten Kundenakquisition bauen. Das können Sie in der Kundenkommunikation hervorheben. Die negativen Erfahrungen müssen Sie ebenfalls genau berücksichtigen. Daraus lernen Sie, was Sie in jedem Fall vermeiden sollten, was Sie kompensieren und wo Sie sich verbessern müssen.