Aufgaben und Prozesse zu CRM definieren und planen

Analysieren Sie, welche Maßnahmen bislang in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden, um Kunden zu pflegen und Kundenpotenziale zu erschließen.

Welche Aufgaben werden in Ihrem Unternehmen (regelmäßig) im direkten Kundenkontakt und zur Kundenpflege durchgeführt?

Wer und welche Funktionsbereiche sind für diese Aufgaben verantwortlich?

Welche Prozesse zur Kundenbetreuung und Kundenpflege sind dazu festgelegt?

Klären Sie, wie die regelmäßige Kundenbetreuung in Ihrem Unternehmen organisiert und verankert ist. Besprechen Sie dann mit Ihrem Team und mit den verantwortlichen Personen:

Wie nimmt der Kunde die Maßnahmen zur Kundenpflege wahr?

Welche Defizite gibt es bei den Aufgaben und Prozessen?

Inwiefern wird eine (einheitliche) Datenbasis oder ein CRM-System eingesetzt?

Halten Sie in der folgenden Vorlage fest, welche Aufgaben zur Kundenbetreuung und zum Customer-Relationship-Management in Ihrem Unternehmen bereits erfüllt werden und was noch ergänzt werden muss.