Innendienst für Kundenservice und Kundenpflege einsetzen

Innendienst als First-Level-Support

Der Innendienst kann die Aufgabe des First-Level-Supports übernehmen. Der Innendienst wird vom Akteur im Rahmen des Vertriebs und Verkaufs zum Ansprechpartner im Kundenservice.

Voraussetzung ist, dass er die Kompetenzen hat, um dem Kunden bei seinem Anliegen möglichst schnell und unkompliziert zu helfen. Einige Beispiele sind:

Der Kunde möchte etwas bestellen. Der Innendienst nimmt die Bestellung korrekt auf, informiert den Kunden über den Liefertermin und sonstige Rahmenbedingungen, berät den Kunden bei Bedarf und sorgt dafür, dass die Lieferung zum zugesagten Termin erfolgt.

Der Innendienst nimmt die Bestellung korrekt auf, informiert den Kunden über den Liefertermin und sonstige Rahmenbedingungen, berät den Kunden bei Bedarf und sorgt dafür, dass die Lieferung zum zugesagten Termin erfolgt. Der Kunde hat eine Frage zu einem Produkt. Der Innendienst beantwortet die Frage des Kunden, wenn möglich, direkt. Oder er vermittelt einen Experten aus dem Second-Level-Support oder der Produktentwicklung, der schnell und kompetent weiterhelfen kann.

Der Innendienst beantwortet die Frage des Kunden, wenn möglich, direkt. Oder er vermittelt einen Experten aus dem Second-Level-Support oder der Produktentwicklung, der schnell und kompetent weiterhelfen kann. Der Kunde hat eine Reklamation. Eine Lieferung war nicht korrekt. Ein Produkt ist fehlerhaft oder kaputtgegangen. Der Innendienst nimmt das Problem auf, informiert den Kunden über mögliche Lösungen und sorgt im Unternehmen dafür, dass die Lösung umgesetzt wird; zum Beispiel durch Nachlieferung oder Ersatz, durch Rücknahme und Reparatur.

Wichtig ist, dass der Innendienst in allen solchen Fällen die relevanten Informationen erfasst und die jeweils notwendigen Prozesse anstößt. Dabei kommt es auf die korrekten Informationsflüsse an, damit in den betroffenen anderen Unternehmensbereichen (Versandlager, Kundenservice oder Produktion) die entsprechenden Aktivitäten angestoßen und ausgeführt werden.