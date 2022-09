Warum ist Zielkostenrechnung oder Target Costing wichtig?

Die klassische Methode der Kostenrechnung und Preisbestimmung über einfache Addition und Zuschlagskalkulation vernachlässigt die Gegebenheiten und Anforderungen des Marktes an das jeweilige Produkt. Wenn starker Wettbewerb herrscht und hoher Preisdruck und Kostendruck besteht, wenn die Kunden eine große Verhandlungsmacht haben, dann können Produktpreise nicht einfach auf Kostenbasis berechnet werden.

Unternehmen müssen Preise senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das geht zulasten der Gewinne, denn die Kosten lassen sich nicht so einfach in gleicher Weise reduzieren. Um dieser Problematik aus dem Wege zu gehen, wird beim Target Costing von vornherein von einem am Markt realisierbaren Preis ausgegangen.

Dazu betreibt das Unternehmen Markt- und Preisforschung. Es ermittelt, welche Preise Wettbewerber verlangen, welche Preise am Markt realisiert werden und welche Preise Kunden erwarten. Daraus werden dann die zulässigen Kosten, die Allowable Costs, für ein Produkt und die einzelnen Komponenten abgeleitet.

Mit dem Target Costing wird so eine konsequent marktorientierte Sichtweise der Kostenrechnung erzielt. Das führt in den Unternehmen zu einer strengen Kostenorientierung. Sie hilft, Einsparpotenziale und Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen und auszuschöpfen.

Alle an der Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmensbereiche richten sich an den vorgegebenen Zielkosten aus. Die Markteinflüsse werden schon in der Planungs- und Entwicklungsphase eines Produktes und zudem in den nachfolgenden Phasen der Konstruktion und Produktion berücksichtigt.

Darüber hinaus können auch Lieferanten in dieses System der marktorientierten Kostenrechnung eingebunden werden. Dazu gibt das Unternehmen seinen Lieferanten vor, wie hoch die zulässigen Kosten sind.