Total Cost of Ownership (TCO)

Zielkostenrechnung – Target Costing Mit der Zielkostenrechnung (Target Costing) Preis und Kosten optimieren

Mit der Zielkostenrechnung oder Target Costing entwickeln Sie Produkte so, dass der Preis für Kunden besonders attraktiv ist. Sie orientieren sich am Wettbewerb und an den Kundenanforderungen und leiten daraus die zulässigen Kosten für Ihr Produkt und die Produktkomponenten ab: die Target Costs. Wie werden die Target Costs ermittelt?