Spielräume für die Preisgestaltung erkunden

Preisuntergrenze ermitteln

Welche Kostenbestandteile für die Preisuntergrenze in Betracht gezogen werden, die gesamten Stückkosten oder nur die variablen Kosten, hängt vom Betrachtungszeitraum ab. Kurzfristig kann es genügen, nur die variablen Kosten oder nur einen Teil der Fixkosten zu decken. Deshalb wird entsprechend auf die unterschiedlichen Arten der Deckungsbeiträge geschaut. Langfristig müssen die Gesamtkosten gedeckt sein.

Die Preise der Wettbewerber, die um die gleiche Zielgruppe buhlen, lassen sich durch Marktbeobachtung bestimmen. In manchen Fällen ist das vergleichsweise einfach (Lebensmittel im Supermarkt), in anderen sehr schwierig (Produkte und Dienstleistungen eines Anlagenbauers). Darüber hinaus muss abgeschätzt werden, welche Vorteile der Wettbewerb am Markt erzielen kann, wenn man selbst die Preise ändert, also senkt oder erhöht. Außerdem wichtig: Wie wird der Wettbewerb auf die eigene Preisänderung reagieren und welche Preisstrategien verfolgt er selbst?