Selbstkosten und Produktpreis berechnen

Von den Selbstkosten zum Produktpreis

Der Preis (netto, ohne Mehrwertsteuer) für alle Ihre Produkte muss mindestens so hoch sein, wie die Selbstkosten pro Stück. Dann decken Sie alle Kosten Ihres Unternehmens – aber Sie erzielen damit noch keinen Gewinn. Deshalb müssen Sie weitere Zuschläge einkalkulieren, wenn Sie einen für Sie wirtschaftlichen Produktpreis festlegen, im Markt und gegenüber Wettbewerbern erfolgreich sein und Gewinn erzielen wollen.

Für die Berechnung des Produktpreises (netto) und des Verkaufspreises (brutto, mit Mehrwertsteuer) rechnen Sie deshalb mit folgender Formel:

Netto-Verkaufspreis/ Produktpreis/ Listenpreis =

Selbstkosten

+ Gewinnaufschlag (= Barverkaufspreis)

+ Vertreterprovision

+ Kundenskonto (= Zielverkaufspreis)

+ Kundenrabatt

Brutto-Verkaufspreis (bei Angebot an Endverbraucher) =

Netto-Verkaufspreis

+ Umsatzsteuer

Die einzelnen Zuschläge werden in Prozentwerten angegeben. Beispiel: Sie haben für ein Produkt Selbstkosten in Höhe von 100 Euro pro Stück berechnet. Sie erwarten einen Gewinn von 20 Prozent. Daraus ergibt sich der Barverkaufspreis in Höhe von 120 Euro. Wenn Sie Ihren Vertretern eine Provision von 10 Prozent und den Kunden ein Skonto von 2 Prozent einräumen, beträgt der Zielverkaufspreis 136,36 Euro; denn davon gehen Provision und Skonto ab. Entsprechend müssen Sie einen weiteren Aufschlag einkalkulieren, wenn Sie einen Spielraum für einen Kundenrabatt benötigen, den Sie bei Preisverhandlungen nutzen.