Mit der Kostenträgerrechnung Preise kalkulieren

Die Kostenträgerrechnung ist der dritte Teil und der dritte Schritt der Kostenrechnung. Damit werden alle Kosten auf einzelne Kostenträger verrechnet. Das sind im Allgemeinen die Produkte und Dienstleistungen, die das Unternehmen am Markt anbietet.

Da diese Leistungen letztlich Anlass und Auslöser dafür sind, dass überhaupt Kosten im Unternehmen entstehen, wird mit der Kostenträgerrechnung die Frage beantwortet: Warum sind die Kosten entstanden?

Alle Kosten, die während einer Abrechnungsperiode in einem Betrieb anfallen, werden auf die Leistungseinheiten, also Produkte und Dienstleistungen, möglichst sachgerecht und verursachergerecht zugeteilt. Damit wird berechnet, was ein einzelnes Produkt oder eine Dienstleistungseinheit (zum Beispiel eine Beratungsstunde) kostet. Dieser Wert ist wichtig, um Preise kalkulieren zu können. So können Verkaufspreise oder innerbetriebliche Verrechnungspreise bestimmt werden. Damit das Unternehmen Gewinn erzielt, müssen diese Kosten langfristig durch Verkaufserlöse gedeckt sein.

Die Kostenträgerrechnung ist in zwei Bereiche unterteilt: