Gemeinkosten verteilen

In der Tabelle GEMEINKOSTEN erfassen Sie sämtliche sonstige Kosten Ihres Unternehmens oder Ihres Bereichs, die Sie weder einem Fahrzeug noch dem Fahrpersonal direkt zuordnen können, die Sie aber dennoch in der Kalkulation berücksichtigen wollen (in den Zeilen 8 bis 11). Das sind zum Beispiel:

Personalkosten in der Verwaltung und in indirekten Bereichen

Materialkosten

Kosten für Räume und Energie

Kosten für Betriebsmittel, Maschinen, Werkstatt etc.

Diese Kosten müssen dann auf die „Kostenstelle Fahrzeug“ nach einem geeigneten Verteilerschlüssel verteilt werden. Mit diesem Excel-Tool können Sie dazu zwei Verteilerschlüssel wählen.

Zunächst können Sie die Gemeinkosten mit einer Gewichtung auf die einzelnen Fahrzeuge verteilen. Sie geben dazu Gewichtungsfaktoren in den Zeilen 13 bis 16 ein. Mit dem Faktor 1 werden die Gemeinkosten gleichmäßig auf alle Fahrzeuge verteilt. Erhält ein Fahrzeug den Gewichtungsfaktor zwei, wird der doppelte Anteil an den jeweiligen Gemeinkosten übernommen.

Außerdem erfolgt eine Verteilung der Gemeinkosten auf die Fahrzeuge in Abhängigkeit von ihrer Laufleistung in Kilometern pro Jahr, wie sie in Tabelle KOSTENSATZ-FAHRZEUGE angegeben ist.

Das Ergebnis der Verteilung aller Gemeinkosten sehen Sie in der folgenden Abbildung 5 in den Zeilen 22 bis 26. Der Gesamtbetrag der Gemeinkosten, der von einem Fahrzeug übernommen wird, ist in den Zeilen 28 bis 32 angegeben.