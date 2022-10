Kriterien für die Kostenbewertung in Prozessen

Damit Prozesse im Unternehmen überhaupt funktionieren, brauchen Sie Ressourcen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Arbeit tun, Materialien, die Sie von externen Lieferanten einkaufen, Geld, das Sie sich von Banken leihen. Wenn es hierfür unterschiedliche Anbieter und Preise gibt, können Sie beim Einkauf dieser Ressourcen Geld einsparen.

Um die unnötigen Kosten für Prozesse und ihre Ressourcen zu identifizieren, müssen Sie deshalb vor allem drei Aspekte genau unter die Lupe nehmen:

Kundenanforderungen

Was will der (interne oder externe) Kunde überhaupt? Bieten wir etwas an, was der Kunde gar nicht will oder braucht, bei uns aber Kosten verursacht? Können wir Produkte und Dienstleistungen abspecken, ohne dass der Kunde das als Nachteil empfindet?

Prozesse

Wie funktionieren unsere Prozesse? Gibt es Abläufe, die unnötig sind und eingespart werden können? Gibt es überflüssige Aufgaben und Tätigkeiten, die wegfallen können, ohne dass damit an anderer Stelle ein Nachteil entsteht? Kann etwas beschleunigt, vereinfacht oder automatisiert werden?

Einkauf

Können wir Kosten sparen, wenn wir Ressourcen bei anderen Lieferanten beschaffen? Können wir weniger oder günstiger einkaufen?