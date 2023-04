Prozesskosten ermitteln mit Prozesskostenanalyse

1. Prozesse in Teilprozesse und Prozessschritte untergliedern

Im ersten Schritt wählen Sie den Prozess aus, für den Sie die Kosten genauer analysieren wollen. Diesen Prozess beschreiben Sie, wie es im Beitrag zur Prozessdarstellung erläutert ist.

Dazu zerlegen Sie den Prozess in einzelne Teilschritte und visualisieren diese in einem Ablaufplan. In der folgenden Abbildung 11 ist ein beispielhafter Prozess „Modulentwicklung“ als Tabelle dargestellt.