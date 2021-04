Beispiel für die Prozesskostenrechnung

Verrechnungspreis festlegen

Der Verrechnungspreis für eine Seminarteilnahme kann vor dem Hintergrund folgender Überlegungen festgelegt werden.

Kosten decken

Die Prozesskostenrechnung mit den Zahlen und Annahmen aus dem Beispiel zeigt: Wenn ein Seminarteilnehmer rund 390 Euro bezahlt, sind die gesamten Kosten des Teams „Seminarorganisation“ gedeckt. Dieser Betrag könnte nun der Verrechnungspreis sein, der einem Mitarbeiter des Unternehmens intern in Rechnung gestellt wird, wenn er an einem Seminar teilnimmt. Die Seminarorganisation wird als Cost-Center geführt.

Gewinn erzielen

Wenn die Seminarorganisation als Profit-Center geführt werden soll, soll sie darüber hinaus einen Gewinn erwirtschaften. Die Geschäftsleitung kann vorgeben, wie hoch der Gewinnzuschlag ausfallen soll, der den anderen Bereichen im Unternehmen in Rechnung gestellt wird. Falls die interne Seminarorganisation mit externen Seminaranbietern konkurriert und die Mitarbeiter selbst entscheiden können, ob sie das Seminar intern oder extern besuchen, ist der Gewinnzuschlag so zu kalkulieren, dass das Team wettbewerbsfähig ist. Falls ein vergleichbares externes Seminar 450 Euro kostet, könnte es einen Gewinnzuschlag von etwa 15 Prozent ansetzen und läge damit unterhalb des Preises des Wettbewerbs. Wie hoch der Gewinnzuschlag ausfällt, ist also eine unternehmerische Entscheidung.

Risiko einkalkulieren

Damit bei einem Verrechnungspreis von 390 Euro pro Person alle Kosten gedeckt sind, braucht es mindestens 3.600 Seminarteilnehmende pro Jahr. Ob so viele tatsächlich teilnehmen, ist nicht sicher. Vielleicht weiß das Team aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass es genauso nur 3.200 Teilnehmende sein können. Auch für diesen Fall sollen die gesamten Kosten gedeckt sein. Dann wird der Verrechnungspreis so ermittelt, dass zum Prozesskostensatz von 390 Euro noch ein Risikozuschlag addiert wird. Bei der geringeren Teilnehmerzahl von 3.200 Personen beträgt der Prozesskostensatz rund 434 Euro. Der würde dieses Risiko also abdecken. Der Risikozuschlag beträgt dann für diesen Fall etwas mehr als 10 Prozent. Welcher Risikozuschlag angemessen ist, muss vor dem Hintergrund der Erfahrungen und der Preise von Alternativen entschieden werden.