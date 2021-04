Prozesse beschreiben und Treiber für Prozesskosten ermitteln

Leistungsmengeninduzierte und leistungsmengenneutrale Teilprozesse

Für die Prozesskostenrechnung ist es wichtig, Tätigkeiten oder Teilprozesse und ihre Maßgrößen so zu analysieren, dass sich unterscheiden lassen:

leistungsmengeninduzierte (lmi), Tätigkeiten oder Teilprozesse:

Das sind alle Tätigkeiten oder Teilprozesse, die direkt abhängig sind von der jeweiligen Maßgröße der Tätigkeiten oder Teilprozesse, die im vorigen Schritt ja identifiziert wurde. Sie ist ein Messwert für die Leistungsmenge. Meist werden die leistungsmengeninduzierten Tätigkeiten oder Teilprozesse immer wieder in der gleichen Weise durchgeführt, sie sind repetitiv.

leistungsmengenneutrale (lmn) Tätigkeiten oder Teilprozesse:

Das sind alle Tätigkeiten oder Teilprozesse, die unabhängig sind von der jeweiligen Maßgröße der Tätigkeiten oder Teilprozesse; sie verhalten sich neutral zur Leistungsmenge.

Die Leistungsmenge ist dabei das, was der Teilprozess produziert und wofür er da ist, also der Arbeitsumfang oder die Zahl der Prozessergebnisse (Output). Davon kann der Teilprozess mehr oder weniger herstellen, je nach Bedarf. Ein Beispiel für Leistungsmengen des Teilprozesses Angebotsbearbeitung sind Angebote, die an Interessenten gesendet werden, wenn diese danach fragen. Je mehr Kundenanfragen, desto mehr Leistungsmenge – also leistungsmengeninduziert. Andere Tätigkeiten oder Teilprozesse sind unabhängig davon, wie viel Leistungsmenge hergestellt wird. Beispiel sind regelmäßige Teambesprechungen oder administrative Aufgaben – also leistungsmengenneutral.