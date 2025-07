Customer

Aus den Kundenanforderungen leitet sich ab, welche Güte und Qualität der Output des Prozesses haben muss. Der Kunde (Customer) bestimmt, was er haben will und was ihm der Output liefern, zeigen oder vermitteln soll.

Dazu werden in der Kategorie „Customer“ die unterschiedlichen Kunden und ihre (wichtigsten) Anforderungen benannt.

Mit „Kunde“ ist nicht nur der Käufer eines Produkts gemeint, sondern allgemein der nächste Prozess, der innerhalb oder außerhalb des Unternehmens stattfindet; interne und externe Kunden. Es können unterschiedliche externe Kunden eine Rolle spielen:

Endverbraucher

Händler

Spediteur

Vertriebsniederlassung

Dabei muss es sich nicht um Personen handeln; auch Organisationseinheiten oder Maschinen (bei technisch verketteten Prozessen) können Kunden sein. Interne Kunden sind beispielsweise