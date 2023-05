Aufgaben zur Gründung einer neuen Abteilung

Mengenplanung für den Output

Gleichzeitig muss die Quantität des Outputs ermittelt oder eingeschätzt werden. Das ist die Mengenplanung. Mit welchen Mengen an Arbeit muss die neue Abteilung pro Jahr rechnen? Und: Fällt der Bedarf an Output regelmäßig übers Jahr verteilt an oder gibt es saisonale Schwankungen?

Dies ergibt sich aus den Zielvorgaben sowie aus einer Marktrecherche. Diese müssen zeigen oder eine Abschätzung zulassen: