Neues Team aufbauen – worauf Sie achten sollten

Neuem Team Feedback geben

Ein Team, das sich gerade erst zusammenfindet, kann Sie als Führungskraft noch nicht einschätzen. Deshalb sollten Sie regelmäßig Feedback geben.

Kritik in neuen Teams äußern

Kritik an der Arbeitsweise oder an den Arbeitsergebnissen einzelner Personen wird von der Führungskraft ausschließlich im Vieraugengespräch geäußert, damit sich niemand bloßgestellt fühlt. Sonst könnte das Vertrauen in Sie als souveränen Vorgesetzten geschwächt werden und Unruhe im Team entstehen.

Lob in neuen Teams äußern

Ein simples „Dankeschön“ kann für mehr Zufriedenheit und Selbstsicherheit führen. Daraus entsteht Motivation. Nutzen Sie deswegen regelmäßig die Chance, sich kurz und authentisch zu bedanken – auch für Kleinigkeiten.

Für ein stärkeres Wir-Gefühl sorgen gerade in neu gegründeten Teams gemeinsame Erfolgserlebnisse. Ihr Team hat ein Etappenziel erreicht oder eine größere Aufgabe erfolgreich abgeschlossen? Dann feiern Sie diese Zielerreichung gemeinsam.

Wenn Sie gute Leistung und teamorientiertes Verhalten loben, zeigen Sie auch, was erwünscht ist, was als gutes Beispiel taugt und was weiter ausgebaut, gepflegt oder erhalten werden soll. Das sind wichtige Effekte für das gemeinsame Lernen im Team. Zudem bildet sich so ein gemeinsames Teamverständnis und eine Teamkultur heraus.

Reflektieren Sie beim Team-Meeting, wie und warum das Ziel erreicht wurde. Ziehen Sie Schlüssel für weitere gemeinsame Aufgaben und zelebrieren Sie das positive Gefühl. Auch das schweißt ihr neues Team zusammen.