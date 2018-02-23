Regeln für Strategieplanung und Ressourceneinsatz beim strategischen Denken

Ressourcen der Strategie zuweisen

Tomo Noda und Joseph L. Bower beschreiben anhand von zwei Fallbeispielen, wie Strategien durch wiederholte Prozesse der Zuweisung von Ressourcen gemacht werden. Ihre Ausgangsfrage ist, wie sich Strategien über mehrere Ebenen im Management entwickeln und umsetzen und was ausschlaggebend für den Erfolg ist.

Sie kommen zu folgenden Schlussfolgerungen:

Top-Management gibt die Richtung vor

Das Top-Management hat einen maßgeblichen Einfluss auf die strategischen Initiativen von Managerinnen und Managern auf unteren Ebenen. Es schafft den Kontext und die Rahmenbedingungen für deren Entscheidungen und Handlungen.

Rahmenbedingungen schränken ein

Der strategische Kontext und die organisatorischen Rahmenbedingungen beeinflussen die Initiativen und die Triebkraft der untergeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Rahmenbedingungen gehören alle formellen und informellen Regeln im Unternehmen.

Rahmenbedingungen sind stabiler als gedacht

Die organisatorischen Rahmenbedingungen eines Unternehmens sind über die Zeit sehr stabil. Sie beschränken die Möglichkeiten des Top-Managements, wenn sie eine neue strategische Ausrichtung verfolgen und dementsprechend Ressourcen neu zuweisen wollen.

Erfahrungen aus der Vergangenheit haben einen Einfluss

Wenn eine neue Strategie verfolgt wird oder ein neues Geschäftsfeld oder Produkt eingeführt werden soll, bestimmen frühere Erfolge und Misserfolge darüber, wie die Strategie im Unternehmen akzeptiert und umgesetzt wird.

Lerneffekte sind wichtig

Das permanente, schrittweise Lernen des Managements und die Feinanpassung der Strategien verändern die Zuweisung von Ressourcen und gehen der Neuformulierung einer Strategie voraus.

Das mittlere Management ist für die Strategieumsetzung entscheidend

Das mittlere Management spielt eine entscheidende Rolle in der Formulierung und Umsetzung von Strategien. Es interpretiert den Erfolg von Strategien und trägt seine Sichtweise an das Top-Management heran. Vereinfacht bedeutet dies: Das Top-Management glaubt das, was es vom mittleren Management gesagt bekommt.