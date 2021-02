Mit Strategie-Controlling strategische Optionen entwickeln

Kompetenzen und Ressourcen im Unternehmen mit der 7-S-Analyse ermitteln und bewerten

Mit der 7-S-Analyse wird ermittelt, welche Abhängigkeiten zwischen den sieben Erfolgsfaktoren der Strategieplanung bestehen und wie diese zu bewerten sind. In der folgenden Excel-Tabelle können Sie dies für Ihr Unternehmen analysieren, dokumentieren und bewerten. Stellen Sie beispielsweise dar, inwiefern die Strategie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstanden und mitgetragen wird. Oder in welchem Maß die Organisationsstruktur zum Führungsstil passt. Sie schreiben in der Vorlage auf, was in Ihrem Unternehmen der Fall ist, und bewerten, ob dies eine Stärke oder (noch) eine Schwäche des Unternehmens ist.