So funktioniert der Brown-Paper-Workshop

Brown-Paper-Workshop durchführen

Raum und Technik einrichten

Bereiten Sie am Tag des Workshops den Raum in der Form vor, dass Sie:

eine lange Rolle Packpapier an die Wand heften

ausreichend viele dicke Stifte in unterschiedlichen Farben

Klebezettel oder Karten in unterschiedlichen Farben, die Sie dann beschriften und auf dem Packpapier anbringen

Klebestifte, Klebeband, Schere

notwendige Hilfsmittel wie Berichte mit Zahlen zum Prozess, Zugang zum Intranet, Muster, Prototypen und Unterlagen, wie sie auch im Prozess verwendet werden

drei Flipcharts für weitere Notizen

Prüfen Sie, ob alle diese Hilfsmittel auch wirklich funktionieren. Stellen Sie sicher, dass genug Platz ist und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Bild an der Wand sehen und auch hingehen und etwas zeigen können.

Schreiben Sie oben links auf Ihre Packpapier-Rolle den Namen des Prozesses, den Sie bearbeiten.

Das Prozessbild erarbeiten

Beginnen Sie mit den Ereignissen, die den Prozess auslösen können. Was bringt den Prozess zum Starten? Zum Beispiel ein Telefonanruf, das Erreichen eines bestimmten Datums, ein Eintrag in der Auftragsliste. Schreiben Sie dies auf einen Klebezettel und bringen Sie diesen links außen auf Ihrer Packpapier-Rolle an.

Legen Sie dann gemeinsam fest, wodurch der Prozess beendet wird. Wann stoppt er? Wann liegt das gewünschte Prozessergebnis vor? Schreiben Sie das ebenfalls auf einen Klebezettel und bringen Sie diesen rechts außen an. Damit haben Sie auch den Prozess eingegrenzt, den Sie im Folgenden betrachten.

Arbeiten Sie sich dann gemeinsam und in Diskussion miteinander durch alle Tätigkeiten und Ereignisse, die nach dem Auslöser und vor dem Prozessende durchgeführt werden und stattfinden. Wichtig ist: Schreiben Sie auf, wie es wirklich ist! Aber nur die Fakten, keine Meinungen!

Schreiben Sie alle Fakten auf Klebezettel und bringen Sie diese auf dem Packpapier so an, dass eine logische oder zeitliche Reihenfolge entsteht. Gegebenenfalls müssen Sie immer wieder umhängen. Dann verbinden Sie die einzelnen Klebezettel mit Pfeilen, um die Logik und den zeitlichen Ablauf sichtbar zu machen.

Wichtig ist, dass sich alle Teilnehmenden beteiligen und die Beiträge zu den einzelnen Prozessaktivitäten „fließen“. Damit dieser Denk- und Arbeitsprozess nicht stoppt, stellen Sie immer wieder Fragen wie:

Was kommt als nächster Schritt?

Was wird außerdem getan?

Wie oft wird das gemacht?

Was benutzen Sie dazu?

Auf wen kommt es dabei (noch) an?

Manchmal ist es hilfreich, den Prozess im ersten Schritt erst einmal insgesamt und grob auf Papier zu bringen. In einem zweiten Schritt ergänzen Sie die Informationen und Merkmale, die für Ihren Zweck wichtig sind. Diese bringen Sie ebenfalls auf dem Packpapier soweit möglich an.

Das können folgende Merkmale sein:

Material, Werkzeuge, Hilfsmittel, aber auch Daten und Informationen wie Listen, Berichte, die bei den Tätigkeiten eingesetzt werden

Screenshots oder Fotos

Messwerte oder Kennzahlen, die für den Prozessablauf wichtig sein können und im Prozess anfallen: Mengen, Zeiten, Fehlerraten etc.

Kunden und Lieferanten

Output und Ergebnis des Prozesses wie Produkte, Hilfestellungen und wiederum Daten und Informationen

woher Informationen kommen und wohin sie gehen

notwendige Hilfsmittel und Ressourcen im Prozess wie Maschinen, Informationstechnik, Programme, Messgeräte, spezielle Räume

Dokumente wie Listen, Checklisten, Anleitungen, Formulare, Rezepturen, Screenshots, Fotos vom Arbeitsplatz; die Dokumente, wie sie wirklich im Prozess genutzt werden (mit echten Daten)

Personen, die die Tätigkeiten ausführen

Personen, die aus dem Umfeld Einfluss nehmen

andere Teams oder Abteilungen, die einen Bezug zum Prozess haben

Schnittstellen zu diesen Abteilungen und Teams, Übergaben und Übergabepunkte

Wichtig: Bringen Sie erst den gesamten Prozess auf Ihr Papier. Einwände, Kritik, Hinweise auf Probleme oder Konflikte, widersprüchliche Meinungen werden dabei vermerkt, aber noch nicht bearbeitet. Das erfolgt erst in der folgenden Phase der Prozessanalyse. Weisen Sie auf diese Regel schon zu Beginn hin.

Sie bearbeiten Ihren Prozess so lange, bis Sie bei dem Ereignis sind, dass Ihren Prozess stoppt und alle dazwischenliegenden Tätigkeiten und Ereignisse erfasst sind. Am Ende muss ein Prozessbild an der Wand hängen, zu dem alle sagen: „Ja, so ist es wirklich.“