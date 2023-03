Technik und Medien im Besprechungsraum vorbereiten

Schreiben Sie die wichtigsten Besprechungspunkte und Ergebnisse für alle sichtbar auf. Dafür sind Flipcharts oder Pinnwände (Metaplantafel) geeignete Instrumente.

Achten Sie besonders darauf, dass Sie vor jeder Besprechung prüfen, ob die Technik funktioniert und ob Sie ausreichend Material wie Stifte und Papier zur Verfügung haben.

Flipchart

Am einfachsten ist das Flipchart. Mit zwei Flipcharts gleichzeitig haben Sie mehr Spielraum. Sie können beispielsweise die Tagesordnung sichtbar machen, Informationen darstellen oder offene Fragen notieren (Flipchart 1) und gleichzeitig Diskussionsbeiträge für alle sichtbar aufschreiben (Flipchart 2).

Pinnwand

An einer Pinnwand bringen Sie Karten an. Der Vorteil ist, dass Sie die Karten jederzeit verschieben oder neu ordnen können. Dazu werden die beschrifteten Moderationskarten, Banner, Kreise, DIN-A4-Seiten etc. mit Nadeln befestigt oder mit einem lösbaren Kleber an die Pinnwand geklebt. Dafür gibt es beispielsweise Sprühkleber, der einen Post-it-Effekt hat.

Stifte

Zum Schreiben nutzen Sie dicke Stifte in unterschiedlichen Farben. Prüfen Sie vor der Besprechung immer, ob die Stifte noch funktionieren.

Arbeits- und Moderationsmaterial

Für spezielle Aufgaben benötigen Sie weiteres Arbeitsmaterial, beispielsweise Klebepunkte für Bewertungsaufgaben, Schere, Klebestreifen, um Flipcharts an der Wand zu befestigen. Für solche Aufgaben gibt es im Fachhandel komplette Moderationskoffer.

Falls Sie einen solchen haben, prüfen Sie ihn immer auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit. Es ist außerdem hilfreich, wenn Sie immer genügend Schreibpapier, Stifte, Karten, Locher, Hefter oder Mappen für die Teilnehmenden zur Verfügung haben.

Computer, Beamer und Videobildschirm

Die Präsentation von Informationen wird häufig in Form von PowerPoint durchgeführt. Dafür brauchen Sie Computer und Beamer (Projektor) oder einen Videobildschirm (Fernseher). Wichtig ist außerdem ein Internetanschluss. Gegebenenfalls bringen Teilnehmende Modelle, Prototypen oder Ähnliches mit; auch dafür brauchen Sie Platz.