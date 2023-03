Definition: Hybrides Meeting

Bei einem hybriden Meeting im Team ist mindestens eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer physisch im Büro oder im Meeting-Raum anwesend, während mindestens eine Person virtuell teilnimmt. Hybride Meetings werden auch als Hybrid-Sitzungen oder Hybrid-Besprechungen bezeichnet.

Bei einem hybriden Meeting gibt es also sowohl persönlich und körperlich anwesende Personen als auch solche, die virtuell und online als sogenannte Remote-Teilnehmende dabei sind. Meistens arbeiten einige Personen vor Ort in der Betriebsstätte, während sich andere im Homeoffice oder an einem anderen Firmensitz aufhalten.