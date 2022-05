Aufgabendelegation vorbereiten Schritt für Schritt

Vorsicht vor der Rückdelegation

Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen übertragene Aufgaben an ihre Führungskraft zurück delegieren. Das kommt insbesondere dann vor, wenn eine schwierige oder anstrengende Aufgabe zu erledigen ist, wenn die notwendigen Voraussetzungen nicht gegeben sind, wenn die Rahmenbedingungen ungeeignet sind oder wenn zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neigen vielleicht sogar grundsätzlich dazu, Aufgaben an andere weiter- oder zurückzuleiten.

Mit der Rückdelegation geben diese Mitarbeiter die Aufgabe – oder einen Teil davon – unmerklich wieder an ihre Führungskraft zurück. Diese merkt das nicht sofort, fühlt sich geschmeichelt oder in ihren Vorurteilen bestätigt und übernimmt die Aufgabe wieder an. So wird das Prinzip der Aufgabendelegation ausgehöhlt und eventuell beschädigt.