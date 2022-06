Aufgaben klar und mit Terminzusage delegieren

Als Führungskraft, die einen Affen auf ihrer Schulter sitzen hat, sollten Sie diesen schnellstmöglich wieder loswerden. Dies schaffen Sie, wenn Sie nur klare Aufgaben an die Mitarbeiter übertragen und delegieren. Erläutern Sie, worum es bei der Aufgabe geht, warum sie wichtig ist, was Sie erwarten und was die Mitarbeiter für diese Aufgabe außerdem wissen sollten.

Die Aufgabe sollte dem Stellenprofil des Mitarbeiters und seiner Kompetenz entsprechen. Er muss leisten können, was Sie als Vorgesetzter von ihm erwarten. Lassen Sie sich vom betroffenen Mitarbeiter bestätigen, dass er die Aufgabe verstanden hat und dass er sie erledigen wird – am besten mit Terminzusage.